Время Паулу Фонсеки на должности главного тренера «Милана» может оказаться недолгим. Как сообщает TodoFichajes, португальцу поставили ультиматум – он должен исправить ситуацию в трёх ближайших играх. Эти игры будут сложными, ведь «россонери» сыграют против «Венеции» (Серия А), «Ливерпуля» (Лига чемпионов) и «Интера» (Серия А).

Если результаты будут плохими, то Фонсека может быть уволен. В Италии уже появились слухи о возможном приходе на тренерский мостик «Милана» Маурицио Сарри.

Напомним, что в трёх стартовых турах Серии А под руководством Паулу Фонсеки «Милан» набрал только два очка.