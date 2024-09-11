Моуринью назвал главную проблему в работе с Осимхеном: «Он постоянно «ныряет»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью рассказал, что испытывает сложности с новичком Виктором Осимхеном.

«У меня нет проблем с Виктором. У нас хорошие отношения, но мне не нравится в нём стиль игры. Он слишком часто «ныряет», Осимхену нужно оставаться на ногах.

Я ему говорил, что я работал с такими как Дидье Дрогба, Самуэль Это’О. Так себя вести нельзя, он слишком много ныряет. Вот наша проблема», - приводит слова Моуринью HT Spor.

Нигерийский нападающий перешёл в турецкий «Фенербахче» из «Наполи» на правах аренды до конца сезона.