«Милан» и «Интер» рассматривают возможность совместного использования нового стадиона

«Милан» и «Интер» делят между собой не только город, но и стадион, называемый в зависимости от того, кто на нем играет, либо «Сан-Сиро», либо «Джузеппе Меацца». Впрочем, как его не назови, менее ветхим и старым он от этого не становится. Оба клуба вынашивают планы по строительству новых, современных арен, которые принадлежали бы им, а не городу.

«Милан» планирует возвести новую арену в районе Сан-Донато, а «Интер» — в районе Роццано. Однако по сообщениям приближенного к «Милану» Антонио Витьелло и La Gazetta Dello Sport, руководство клубов рассматривает и другую возможность — вместе построить и использовать новую арену.

Впрочем, существуют и другие варианты. Мэр Милана Беппе Сала делает всё, чтобы убедить команды не уезжать со старого стадиона. Он предлагает клубам выкупить его у города или взять в аренду на 90 или 100 лет. Обсуждается также и проект модернизации «Сан-Сиро», предложенный компанией WeBuild. Но его сложно будет реализовать из-за высокой стоимости.