Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» и «Интер» рассматривают возможность совместного использования нового стадиона

11 Сентября 2024 • 17:05 Комментировать
Милан
...
Венеция
14.09 21:45

«Милан» и «Интер» делят между собой не только город, но и стадион, называемый в зависимости от того, кто на нем играет, либо «Сан-Сиро», либо «Джузеппе Меацца». Впрочем, как его не назови, менее ветхим и старым он от этого не становится. Оба клуба вынашивают планы по строительству новых, современных арен, которые принадлежали бы им, а не городу.

«Милан» планирует возвести новую арену в районе Сан-Донато, а «Интер» — в районе Роццано. Однако по сообщениям приближенного к «Милану» Антонио Витьелло и La Gazetta Dello Sport, руководство клубов рассматривает и другую возможность — вместе построить и использовать новую арену.

Впрочем, существуют и другие варианты. Мэр Милана Беппе Сала делает всё, чтобы убедить команды не уезжать со старого стадиона. Он предлагает клубам выкупить его у города или взять в аренду на 90 или 100 лет. Обсуждается также и проект модернизации «Сан-Сиро», предложенный компанией WeBuild. Но его сложно будет реализовать из-за высокой стоимости.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан

Новости по матчу

09 Сентября
18:37
Переговоры «Милана» с Калабрией зашли в тупик
05 Сентября
17:30
«Милан» дал понять Йовичу, что больше на него не рассчитывает 1
06:39
Меньян: «Каждый вратарь должен быть немного сумасшедшим» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МИЛАН ВЕНЕЦИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Тренер Португалии объяснил, почему оставил Роналду на скамейке «Барселона» подписала нового нападающего Вратарь ЦСКА готов перейти в «Спартак» Соболев после дебюта в «Зените» обратился к Семаку «Барселона» объявила о потере игрока на целый год «Реал» хотел подписать Месси Роналду не филонит и решает с замены: Португалия дожала Шотландию голом Криштиану Сборная Грузии победила в Албании и возглавила группу лиги В В «Манчестер Сити» может перейти звезда «Баварии» - ценник 130 млн евро «Он больше не Эндрик»: Родриго высказался о новичке «Реала»
Нико Уильямс грубо ответил на предложение перейти в «Реал» Петух клюнул – игра перевернулась: Италия растерзала Францию, пропустив на 14-й секунде Два топ-клуба хотят забрать Салаха из «Ливерпуля» Известны все претенденты на «Золотой мяч» «Манчестер Сити» или «Реал»: Холанн принял решение Почему «Реал» превратился в «Галактикос»: с чём схожесть нынешней команды и эпохи Зидана Испанский суперклуб выбирает между Клоппом и Хаби Алонсо Роналду не филонит и решает с замены: Португалия дожала Шотландию голом Криштиану Сборная Испании потеряла Ольмо Стала известна дата 1000-го гола Роналду
Спортивные новости
Терещенко высказался о старте сезона в КХЛ Хет-трик Абрамова помог ЦСКА разгромить «Сибирь» в матче КХЛ «Лада» уверенно переиграла московское «Динамо» «Локомотив» оказался сильнее СКА в матче КХЛ «Авангард» сломил сопротивление «Ак Барса» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Сентября
18:35 · Италия. Серия А
​Галлиани женился в 80 лет
18:33 · Италия. Серия А
«Милан» поставил ультиматум Фонсеке слухи
17:39 · Италия. Серия А
Моуринью назвал главную проблему в работе с Осимхеном: «Он постоянно «ныряет»
17:05 · Италия. Серия А
«Милан» и «Интер» рассматривают возможность совместного использования нового стадиона
10:32 · Италия. Серия А
Чалханоглу прокомментировал попадание в число номинантов на «Золотой мяч»
04:18 · Италия. Серия А
​Вьери: «Усиление не нужно только «Интеру»
03:31 · Италия. Серия А
​Вьери уже не верит в «Милан»
01:53 · Италия. Серия А
​Балотта: «Милан» начал очень неубедительно»
00:11 · Италия. Серия А
«Реал» всерьёз интересуется Меньяном
10 Сентября
23:45 · Италия. Серия А
Моуринью – об Осимхене: «Фантастический игрок, хоть и часто падает»
19:45 · Италия. Серия А
«Галатасарай» может усилиться вингером «Ромы» слухи
16:41 · Италия. Серия А
​Терраччано будет игроком основы в «Милане» - Фонсека очень им доволен 1
15:08 · Италия. Серия А
Хакан Чалханоглу: «Я всегда говорил, что останусь в «Интере»
08:07 · Англия. Премьер-лига
Два топ-клуба хотят забрать Салаха из «Ливерпуля» 16
05:02 · Италия. Серия А
Бастони – о сборной Италии: «Мы хотим забыть о Евро и начать всё с нуля»
04:31 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла замену Дэвису в топ-клубе Серии А слухи
03:57 · Италия. Серия А
​Лучший бомбардир ЧМ-1990 Скилаччи госпитализирован с раком
03:28 · Италия. Серия А
​Наингголан пояснил, почему у него не получилось в «Интере»
02:00 · Англия. Премьер-лига
Оби Микель: «Осимхен был очень, очень близок к переходу в «Челси»
01:43 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нашёл форварда в топ-клубе Серии А слухи
09 Сентября
23:16 · Италия. Серия А
Мойзе Кин забил за сборную Италии впервые за три года 1
22:58 · Италия. Серия А
Фраттези – лучший бомбардир сборной Италии при Спаллетти с солидным отрывом
22:51 · Италия. Серия А
В «Ювентусе» приняли решение по Артуру
20:45 · Италия. Серия А
Романо подтвердил аренду Костича в «Фенербахче»
18:37 · Италия. Серия А
Переговоры «Милана» с Калабрией зашли в тупик
Все новости
Рекомендуем