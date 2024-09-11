Полузащитник сборной Турции и миланского «Интера» Хакан Чалханоглу прокомментировал попадание в число номинантов на «Золотой мяч» в этом году.

«Я не хочу проявить высокомерие, но футболист из Турции впервые попал в число претендентов на «Золотой мяч» с 2003 года. Очень горжусь этим. Я отстаиваю честь своей страны на самом высоком уровне. Буду стараться продолжать выступать так же успешно. Если здоровье позволит, я хочу играть как можно дольше», - передает слова Чалханоглу TuttoMercatoWeb.

Напомним, что вручение «Золотого мяча» пройдет в следующем месяце. Фаворитами на престижную награду являются Винисиус Жуниор и Родри Эрнандес.