​Вьери: «Усиление не нужно только «Интеру»

Бывший итальянский нападающий Кристиан Вьери прокомментировал события трансферного рынка минувшего лета в Италии. Он считает, что в Италии есть лишь один клуб, который не нуждается в усилении - и это действующий чемпион страны «Интер», в составе которого Вьери также провёл несколько сезонов.

- У «Интера» и так был оптимальный состав, самый сильный в Италии. Они пригласили Тареми и Зелиньского. Качественных игроков. Теперь им точно больше никто не нужен. А другим нужны, - цитирует слова Кристиана Вьери pianetamilan.it.

Напомним, что в итальянском чемпионате Серии А прошли три тура.