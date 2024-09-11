​Вьери уже не верит в «Милан»

Бывший итальянский бомбардир Кристиан Вьери в своей карьере успел сменить почти все топ-клубы Серии А своего времени, в том числе какое-то время поиграл и за «Милан» - пусть и всего лишь несколько месяцев. Сейчас он с сожалением констатирует, что «Милан» очень неудачно начал поход за желаемым Скудетто.

- Первые матчи всегда непросты, у игроков нет достаточного времени чтобы набрать оптимальные кондиции. Но я вижу, что «Интер» и «Ювентус» начали сезон хорошо, а вот «Милан» отстаёт. «Наполи» начал с неудачи, а потом одержал две победы. Я думаю, что чемпионат будет держать в напряжении до самого конца, - цитирует слова Вьери pianetamilan.it.