​Балотта: «Милан» начал очень неубедительно»

Бывший итальянский голкипер Марко Балотта прокомментировал начало нового сезона в итальянском чемпионате. Он озабочен слабым стартом «Милана», который традиционно считается одним из фаворитов на высшие награды турнира - знаменитое Скудетто.

- «Интер» будет стремиться увеличить отрыв в самом начале сезона, в том числе и в предстоящем дерби с «Миланом». «Россонери» очень плохо, разочаровывающим образом, начали сезон, - цитирует слова Балотты pianetamilan.it.

После первых трёх туров у «Милана» только два очка, клуб занимает четырнадцатое место в турнирной таблице чемпионата.