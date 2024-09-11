«Реал» всерьёз интересуется Меньяном

Голкипер итальянского «Милана» Майк Меньян находится в расцвете своих спортивных сил и карьеры, а посему привлекает и куда более сильные на данный момент клубы - в частности, интерес к нему проявляет мадридский «Реал».

Интерес к нему мадридцы проявляли ещё когда Тибо Куртуа залечивал травму, но и сейчас там задумались о замене для бельгийского вратаря - если такое вдруг снова повторится. В свою очередь, сам Меньян, как уточняет TeamTALK, хочет оказаться в клубе, в котором сможет побеждать в самых престижных турнирах континентального футбола.

Напомним, что Майк Меньян выступает в «Милане» с 2021 года.