Моуринью – об Осимхене: «Фантастический игрок, хоть и часто падает»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью рассказал, что думает о новичке «Галатасарая» Викторе Осимхене.

Форвард «Наполи» пополнил ряды конкурента команды «особенного» на правах аренды, рассчитанной до конца сезона.

«Осимхен – фантастический игрок. Если бы я работал в клубе, который может потратить 70-75 млн евро, то купил бы его. У меня нет проблем с Виктором, хоть я и считаю, что он слишком часто падает на землю. Я говорил ему: «Послушай, ты один из лучших в Африке наряду с Салахом, тебе стоит реже падать», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Жозе Моуринью, ссылаясь на турецкие СМИ.