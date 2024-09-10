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«Галатасарай» может усилиться вингером «Ромы» слухи

10 Сентября 2024 • 19:45 Комментировать

Вингер римской «Ромы» Никола Залевски может продолжить карьеру в стамбульском «Галатасарае». Новостью об этом делится Calciomercato.

Источник отмечает, что ранее Залевски не был заинтересован в переходе в турецкий топ-клуб, однако в последние часы ситуация приобрела новый оборот. «Галатасарай» предложил футболисту зарплату в 2 млн евро за сезон. В скорое время представители стамбульцев отправятся в Рим, где продолжат переговоры со стороной игрока.

Ранее в «Рому» летом перешёл бельгийский вингер Алекс Салемакерс. Таким образом, у Залевски появился конкурент за место в основе.

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