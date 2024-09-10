​Терраччано будет игроком основы в «Милане» - Фонсека очень им доволен

Филиппо Терраччано присоединился к «Милану» в прошлом году, его приглашали ещё при Стефано Пиоли, который, однако, не очень доверял игроку и редко выпускал на поле. А вот у нового наставника клуба, португальского специалиста Паулу Фонсеки, совсем другое отношение к игроку. И при нём Терраччано становится игроком основного состава, сообщает pianetamilan.it.

Напомним, что сейчас «Милан» занимает только четырнадцатое место в турнирной таблице нового сезона итальянского чемпионата Серии А. В следующем туре клубу предстоит сыграть с «Венецией». Это случится на выходные.