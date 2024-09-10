Хакан Чалханоглу: «Я всегда говорил, что останусь в «Интере»

После победы сборной Турции над национальной командой Исландии (3:1) в Лиге наций полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу рассказал о трансферных слухах, окружавших его имя этим летом.

«В последние месяцы я получал предложения от разных клубов. Но я всегда говорил, что останусь в «Интере». В любом случае, «Интер» бы меня никуда не отпустил. Поэтому я сказал себе, что это просто не в моей власти, и сосредоточился на том, чтобы продолжать играть на максимально высоком уровне. Что касается сборной, то я хочу провести за нее 100 матчей! Это всегда было моей мечтой», — цитирует Чалханоглу сайт fcinternews.it.

Напомним, что этим летом слухи связывали турецкого полузащитника с переходом в мюнхенскую «Баварию», готовую предложить Чалханоглу 4-летний контракт и повышение зарплаты. После отказа турка немецкий топ-клуб укрепил середину поля португальским полузащитником «Фулхэма» Жоау Палиньей.