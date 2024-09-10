Бастони – о сборной Италии: «Мы хотим забыть о Евро и начать всё с нуля»

Центральный защитник сборной Италии Алессандро Бастони высказался о выступлениях команды.

Итальянцы успешно стартовали в Лиге наций, обыграв соперников из Франции (3:1) и Израиля (2:1). Оба матча были выездными.

«Было очень важно снова набрать три очка после победы над Францией, которая вселила в нас уверенность. Мы должны продолжать в том же духе, чтобы избавиться от воспоминаний о неудаче на Евро-2024.

Чемпионат Европы стал своего рода холодным душем – наш подход был неправильным, мы берём на себя ответственность. Теперь мы хотим оставить эту главу позади и начать всё с нуля», – сказал в интервью RAI 1 Бастони, представляющий миланский «Интер».