​Лучший бомбардир ЧМ-1990 Скилаччи госпитализирован с раком

Тревожная новость из Италии - госпитализирован Сальваторе Скилаччи, бывший нападающий итальянской сборной и миланского «Интера». Причина - рак кишки у 59-летнего экс-игрока. Как сообщила его семья, сейчас состояние Скилаччи стабильно, а борьба с болезнью началась ещё несколько лет назад, а сейчас речь идёт об её обострении.

В 1990 году Скилаччи стал лучшим бомбардиром итальянского чемпионата мира, хотя момент его славы оказался очень коротким, и уже через несколько лет после того Мундиаля он закончил карьеру. Помимо «Интера», успел поиграть также за туринский «Ювентус».