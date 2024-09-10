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Чемпионат Италии. Серия А

​Наингголан пояснил, почему у него не получилось в «Интере»

10 Сентября 2024 • 03:28 Комментировать

Бельгийский полузащитник с индонезийскими корнями, Раджа Наингголан, в 2018 году перебрался в миланский «Интер», но в общем и целом у него там не сложилось, в результате чего большую часть своего контракта Раджа отыграл по арендам. У него есть своё предположение на тему того, почему не получилось в «Интере».

- Может, моя грусть от расставания с «Ромой» была так сильна, что мой подход к новой работе оказался чуть скомканным. Меня спрашивали, счастлив ли я в «Интере» и я отвечал «да», но если бы меня спрашивали, грущу ли я по «Роме», я тоже ответил бы «да», и эта грусть была сильнее, - цитирует слова Наингголана pianetamilan.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан Раджа Наингголан ещё теги
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