Мойзе Кин забил за сборную Италии впервые за три года

Нападающий «Фиорентины» Мойзе Кин отпраздновал свой первый за долгое время гол за сборную Италии.

Летом футболист покинул «Ювентус» и пополнил ряды «фиалок», где смог сходу себя проявить, за что Лучано Спаллетти вернул его в сборную. В сегодняшнем матче Лиги наций против команды Израиля форвард вышел в стартовом составе, а на 62-й минуте отметился забитым мячом и установил на табло счёт 2:0. Для Кина пятый гол в цветах «скуадры адзурры» и первый за последние три года. Предыдущий точный удар игрока датирован сентябрём 2021 года – тогда его дубль помог разгромить Литву (5:0) в поединка отбора на ЧМ-2022.

Наблюдать за ходом концовки матча Израиль – Италия можно на сайте LiveResult в формате текстовой трансляции.