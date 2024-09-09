Фраттези – лучший бомбардир сборной Италии при Спаллетти с солидным отрывом

Полузащитник миланского «Интера» Давиде Фраттези снова отличился в матче за сборную Италии.

24-летний игрок поразил ворота сборной Израиля на 38-й минуте поединка Лиги наций. Как отмечает Opta, для Фраттези это уже шестой гол за «скуадру адзурру» при Лучано Спаллетти – с отрывом лучший показатель. Ближайшие преследователи хавбека в лице Джакомо Распадори, Матео Ретеги, Федерико Кьезы, Николо Бареллы и Доменико Берарди имеют на своём счету только по два забитых мяча под руководством нынешнего наставника.

На сайте LiveResult проходит текстовая трансляция встречи сборных Израиля и Италии. Гол Фраттези пока остаётся единственным.