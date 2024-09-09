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В «Ювентусе» приняли решение по Артуру

09 Сентября 2024 • 22:51 Комментировать
Эмполи
...
Ювентус
14.09 19:00

Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело может покинуть клуб в ближайшее время.

Бразилец не пригодился новому главному тренеру «бьянконери» Тьяго Мотте – игрока не было в заявке ни в одном из матчей текущего сезона, включая предсезонные встречи. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, в «Ювентусе» готовы отпустить Артура в другой клуб, пока есть такая возможность. Трансферное окно открыто в Турции, чем на днях воспользовался Филип Костич, также не входивший в планы Мотты, – серб перебрался в «Фенербахче».

В то же время, по данным источника, если предложения по Артуру не поступят, «Ювентус» может вернуть его в состав до открытия зимнего трансферного окна. 28-летнего хавбека включили в список игроков, доступных для участия в матчах Лиги чемпионов.

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