Романо подтвердил аренду Костича в «Фенербахче»

«Ювентус» согласовал переход Филипа Костича в «Фенербахче», возглавляемый Жозе Моуриньо. В нынешнем сезоне сербский полузащитник будет выступать за турецкий клуб на правах аренды. Как сообщает спортивный журналист Фабрицио Романо, соглашение между клубами содержит опцию выкупа контракта Костича.

В прошлом сезоне в итальянском чемпионате Костич отметился 4 голевыми передачами в 29 матчах. По данным сайта transfermarkt трансферная стоимость 31-летнего серба составляет 6,5 миллиона евро.

Ранее слухи связывали Костича с переходом в московский «Спартак», который тренирует знаменитый в прошлом сербский футболист Деян Станкович.