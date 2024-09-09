Переговоры «Милана» с Калабрией зашли в тупик

Контракт защитника Давиде Калабрии с «Миланом» истекает уже следующим летом. Однако, по словам журналиста Маттео Моретто, руководство клуба до сих пор не сделало капитану команды предложения о продлении договора, несмотря на то, переговоры между игроком и клубом начались несколько месяцев назад.

Это звучит особенно странно, если вспомнить, что в последние годы «Милан» бесплатно покинули такие важные для команды футболисты, как Хакан Чалханоглу и Джанлуиджи Доннарумма. К Калабрии уже проявляют европейские клубы, в частности активный в последнее время «Галатасарай».

Напомним, что Калабрия является воспитанников «Милана» и действующим капитаном команды.