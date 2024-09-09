​Наингголан: «После дискотек я не узнавал Брозовича»

Бывший футболист миланского «Интера», бельгиец с индонезийскими корнями Раджа Наингголан, ответил на вопросы журналистов. А спросили его о недавнем прошлом - как раз о периоде выступлений за «Интер». Раджа рассказал, с чем из бывших коллег по команде, что называется, «отрывался» от души.

- О, это Брозович. В конце дискотеки я вообще не узнавал этого человека, как сильно он менялся, - цитирует слова Наингголана fcinter1908.it.

Напомним, что бельгийский футболист с индонезийскими корнями выступал за миланский «Интер» с 2018 по 2021 год. Сейчас он решил поиграть у себя на исторической родине.