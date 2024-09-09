Сенегальский форвард Мбайе Ньянг перебрался в чемпионат одной из стран Северной Африки – чемпионат Марокко. В новой для себя стране он будет защищать цвета «Видада».

Контракт центральный нападающий заключил до лета 2025 год, а в новый клуб футболист перешёл в статусе свободного агента.

Предыдущим местом работы Ньянга был итальянский клуб Серии А «Эмполи». Ранее в карьере воспитанник «Кана» играл в «Милане», «Монпелье», «Дженоа», «Уотфорде», «Торино», «Ренне» и множестве других клубов. В активе игрока 15 выходов на поле в составе сборной Сенегала и четыре гола. Transfermarkt оценивает новичка марокканского чемпионата всего в 2,5 млн евро.