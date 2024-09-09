Назван лучший итальянский тренер всех времён

Портал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших итальянских тренеров в истории футбола. Первое место в списке занял нынешний наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти. В прошлом сезоне этот специалист привел «сливочных» к победе в Лиге чемпионов УЕФА и чемпионате Испании.

На второй позиции расположился бывший главный тренер туринского «Ювентуса» и «Милана» Джованни Трапаттони. Тройку лучших итальянских специалистов замкнул Арриго Сакки, поработавший в «Милане», мадридском «Атлетико», «Парме».

В топ-5 лучших также попали Фабио Капелло и Витторио Поццо.