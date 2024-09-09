Серхи Роберто рассказал, в какие клубы мог перейти после ухода из «Барселоны»

Новичок «Комо» Серхи Роберто поведал о вариантах продолжения карьеры, которые открылись для него после расставания с «Барселоной».

Испанец стал свободным агентом в июле, когда подошёл к концу срок его контракта с «сине-гранатовыми». В конце августа 32-летний игрок заключил договор с итальянским «Комо», но, как признался сам, получал и другие предложения.

«Сеск Фабрегас [главный тренер «Комо»] был одним из лучших игроков в мире, для меня большая честь работать с ним. Он только начинает свой путь тренера, и я уверен, что мы сможем друг другу помочь.

Я получал предложения из Испании, Ближнего Востока, а также из Серии А и Английской премьер-лиги, но после первого разговора с Фабрегасом я сразу понял, насколько амбициозен проект «Комо», – приводит Goal слова Серхи Роберто.