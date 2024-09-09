Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Наингголан: «У меня были честные отношения с Конте»

09 Сентября 2024 • 03:18 Комментировать

Бывший игрок миланского «Интера» Раджа Наингголан успел какое-то время поработать там с Антонио Конте, но их отношения не сложились, после чего Раджа покинул клуб. Тем не менее, зуба на Конте бельгийский игрок с индонезийскими корнями не держит - по его словам, он уважает Антонио.

- У меня были отличные отношения с ним, потому что мне нравятся честные и прямые люди. Когда же вас обсуждают за спиной и говорят всякие гадости именно там, то я такого терпеть не могу и таких людей вычёркиваю из своей жизни, - заявил Наингголан, слова которого цитирует fcinter1908.it.

Сейчас Конте тренирует «Наполи».


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Антонио Конте Раджа Наингголан
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Кроос с самоиронией отреагировал на 900-й гол Роналду Анчелотти выбрал место работы после «Реала», Зидан едет в АПЛ, а Роналду выбрал себе партнёра – в главных слухах недели Клопп будет тренировать «Боруссию» «Спартак» выбрал нового форварда после неудачи с Кордобой Агуэро назвал игрока, который заслуживает «Золотой мяч» - это не Винисиус и не Беллингем Петух клюнул – игра перевернулась: Италия растерзала Францию, пропустив на 14-й секунде «Манчестер Сити» или «Реал»: Холанн принял решение Серхио Рамос может перейти в испанский суперклуб Игрок сборной Франции разнёс команду после поражения – даже Мбаппе молчал Юран рассказал, где хочет работать
Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый Нико Уильямс грубо ответил на предложение перейти в «Реал» Известны все претенденты на «Золотой мяч» Петух клюнул – игра перевернулась: Италия растерзала Францию, пропустив на 14-й секунде «Манчестер Сити» или «Реал»: Холанн принял решение Оуэн: «Роналду может получить приглашение от «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Лига чемпионов при новом формате — как команды будут играть в группе и плей-офф Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева Сборная Испании потеряла Ольмо Роналду – первый игрок в истории, забивший 900 голов в официальных матчах
Спортивные новости
Синнер обыграл Фрица и стал победителем US Open Соболенко обыграла Пегулу и выиграла US Open СКА добыл победу над «Ладой» в матче КХЛ Московское «Динамо» переиграло «Северсталь» в матче КХЛ «Авангард» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Сентября
03:18 · Италия. Серия А
​Наингголан: «У меня были честные отношения с Конте»
03:12 · Италия. Серия А
«Барселона» претендует на трансферную цель «Ювентуса» и «Интера» слухи
02:24 · Италия. Серия А
​Костич стал игроком «Фенербахче» официально
02:19 · Англия. Премьер-лига
​Фонсека проваливается - но его уже ждут в «Эвертоне»
01:47 · Англия. Премьер-лига
Чуквуезе мало - «Милану» нужен ещё и Чуквуэмека
01:35 · Англия. Премьер-лига
Мактоминай: «Бруну Фернандеш очень мне помог»
08 Сентября
22:18 · Италия. Серия А
Мактоминай забил 10 голов в последних 17 матчах за сборную Шотландии
17:39 · Италия. Серия А
«Милан» работает над продлением Меньяна
16:45 · Италия. Серия А
​Сакки: «Фраттези хорошо показал себя»
16:39 · Англия. Премьер-лига
«Скучаю»: Де Хеа обратился к капитану «Манчестер Юнайтед»
15:22 · Италия. Серия А
«Фенербахче» договорился о трансфере игрока «Ювентуса»
12:48 · Италия. Серия А
Полузащитник, отказавший «Спартаку», может переехать в Турцию
12:05 · Италия. Серия А
Рабио решил, где хочет играть после «Ювентуса»
04:05 · Италия. Серия А
​Капелло: «Скудетто? У «Интера» огромное преимущество»
07 Сентября
21:17 · Чемпионат Европы 2024
​Рейндерс: «Хочу играть важную роль на поле»
18:40 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» хотел подписать защитника сборной Дании, но испугался ценника игрока слухи
09:50 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл защитника, который заменит ван Дейка 1
04:32 · Италия. Серия А
«Ювентус» продлит контракт с восходящей звездой
04:01 · Италия. Серия А
​Стойкович: «Павлович - подарок для «Милана»
03:12 · Италия. Серия А
​Югович: «Интер» - фаворит»
02:51 · Италия. Серия А
​Бывший голкипер «Милана» станет спортивным директором
02:36 · Италия. Серия А
Новичок «Ювентуса» избежал серьёзной травмы
01:38 · Россия. Премьер-лига
​Дьяков: «Вряд ли Костич хочет в «Спартак»
01:16 · Италия. Серия А
В Италии гадают, зачем Ибрагимович слетал в Канаду
01:10 · Италия. Серия А
​Мальдини может вернуться в «Милан»
Все новости
Рекомендуем