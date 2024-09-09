​Наингголан: «У меня были честные отношения с Конте»

Бывший игрок миланского «Интера» Раджа Наингголан успел какое-то время поработать там с Антонио Конте, но их отношения не сложились, после чего Раджа покинул клуб. Тем не менее, зуба на Конте бельгийский игрок с индонезийскими корнями не держит - по его словам, он уважает Антонио.

- У меня были отличные отношения с ним, потому что мне нравятся честные и прямые люди. Когда же вас обсуждают за спиной и говорят всякие гадости именно там, то я такого терпеть не могу и таких людей вычёркиваю из своей жизни, - заявил Наингголан, слова которого цитирует fcinter1908.it.

Сейчас Конте тренирует «Наполи».