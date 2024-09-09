Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид пользуется серьёзным спросом на трансферном рынке.

Контракт канадца с «догами» истекает следующим летом, и стороны вряд ли договорятся о пролонгации сотрудничества. За ситуацией внимательно следят различные топ-клубы, заинтересованные в подписании форварда на правах свободного агента по окончании сезона. По данным Tuttosport, помимо итальянских «Ювентуса» и «Интера», о чьих планах на Дэвида уже сообщалось, в приглашении 24-летнего игрока заинтересована «Барселона».

Джонатан Дэвид записал себе в актив 87 голов и 20 результативных передач в 190 матчах за «Лилль» во всех турнирах.