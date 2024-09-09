Как мы уже сообщали, турецкий «Фенербахче» под руководством португальского специалиста Жозе Моуринью договорился об аренде сербского нападающего Филипа Костича, которым, к слову, интересовался недавно московский «Спартак».

Костич, правами на которого владеет туринский «Ювентус», будет выступать на правах аренды, но её точные условия официальный сайт клуба, оповестивший общественность о сделке, не уточняет.

Следует отметить, что турецкий чемпионат очень часто в последние годы становится привлекательным направлением для игроков, не вписывающихся в нынешнюю Серию А.