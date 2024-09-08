Мактоминай забил 10 голов в последних 17 матчах за сборную Шотландии

Полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминай в очередной раз отличился в матче за сборную Шотландии.

27-летний экс-футболист «Манчестер Юнайтед» открыл счёт в проходящем сейчас поединке Лиги наций против Португалии, поразив ворота уже на 7-й минуте. Как отмечает журналист Фабрицио Романо, для хавбека это уже десятый забитый мяч в последних 17 поединках шотландской национальной команды.

Напомним, Скотт Мактоминай перебрался из «Манчестер Юнайтед» в «Наполи» в прошлом месяце. Стоимость трансфера составила 30,5 млн евро.

Текстовая онлайн-трансляция матча сборных Португалии и Шотландии доступна на сайте LiveResult.ru.