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Мактоминай забил 10 голов в последних 17 матчах за сборную Шотландии

08 Сентября 2024 • 22:18 Комментировать
Португалия
0:1
Шотландия
1 1.25 X 6.20 2 14.00
перерыв

Полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминай в очередной раз отличился в матче за сборную Шотландии.

27-летний экс-футболист «Манчестер Юнайтед» открыл счёт в проходящем сейчас поединке Лиги наций против Португалии, поразив ворота уже на 7-й минуте. Как отмечает журналист Фабрицио Романо, для хавбека это уже десятый забитый мяч в последних 17 поединках шотландской национальной команды.

Напомним, Скотт Мактоминай перебрался из «Манчестер Юнайтед» в «Наполи» в прошлом месяце. Стоимость трансфера составила 30,5 млн евро.

Текстовая онлайн-трансляция матча сборных Португалии и Шотландии доступна на сайте LiveResult.ru.

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