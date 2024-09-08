«Милан» работает над продлением Меньяна

Итальянский «Милан» работает над тем, чтобы сохранить в своём составе основных игроков, о том, что продление контракта с Тео Эрнандесом в процессе, мы уже сообщали, но также идёт работа над продлением Майка Меньяна. Правда, как уточняет итальянское издание La Gazzetta Dello Sport, шансы на это меньше, чем в случае с Тео Эрнандесом.

«Милан» готов увеличить жалование вратаря до 5,5 миллионов евро за сезон, но проблема в том, что Меньяну денег недостаточно - амбициозный голкипер хочет выступать в клубе, в составе которого он сможет выигрывать в европейских турнирах. Сказать такое про «Милан» пока трудно.