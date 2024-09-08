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Чемпионат Италии. Серия А

​Сакки: «Фраттези хорошо показал себя»

08 Сентября 2024 • 16:45 Комментировать

Сборная Италии прекрасно сыграла против сборной Франции, в некоторой степени оправдавшись за крайне бледное выступление на чемпионате Европы. И теперь на «сапоге» продолжают смаковать произошедшее, авторитетные специалисты высказываются один за другим. Вот и Арриго Сакки решил проанализировать игру, бывший наставник итальянской сборной и великого «Милана» дал свою оценку прошедшему матчу.

- Против Франции я оценил защитный блок, а также энергичность, с которой игроки нашей команды отбирали мяч. Также мне понравились выходы в атаку в четверых, пятерых и даже шестерых, как только мяч был отобран. Очень хорош в этом был Фраттези. Смелость, которая была вознаграждена, - цитирует слова Сакки fcinter1908.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Арриго Сакки
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