«Фенербахче» договорился о трансфере игрока «Ювентуса»

Полузащитник Филип Костич стал ближе к смене клубной прописки. Как сообщает в социальных сетях журналист Ягыз Сабунджоглу, о переходе 31-летнего Костича с «Ювентусом» договорился «Фенербахче».

Теперь турецкий клуб начал переговоры с агентом Костича об условиях контракта. Если стороны договорятся, то сербский футболист заключит трудовое соглашение с турецким топ-клубом.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Филипа Костича в 6,5 миллиона евро. За «Ювентус» серб провёл 87 официальных матчей, в которых записал на свой счёт три гола и пятнадцать голевых передач на партнёров.