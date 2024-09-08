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«Фенербахче» договорился о трансфере игрока «Ювентуса»

08 Сентября 2024 • 15:22 Комментировать

Полузащитник Филип Костич стал ближе к смене клубной прописки. Как сообщает в социальных сетях журналист Ягыз Сабунджоглу, о переходе 31-летнего Костича с «Ювентусом» договорился «Фенербахче».

Теперь турецкий клуб начал переговоры с агентом Костича об условиях контракта. Если стороны договорятся, то сербский футболист заключит трудовое соглашение с турецким топ-клубом.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Филипа Костича в 6,5 миллиона евро. За «Ювентус» серб провёл 87 официальных матчей, в которых записал на свой счёт три гола и пятнадцать голевых передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фенербахче Филип Костич трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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