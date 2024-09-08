Полузащитник, отказавший «Спартаку», может переехать в Турцию

Полузащитник туринского «Ювентуса» Филип Костич может сменить клубную прописку в ближайшее время. Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Маттео Моретто.

Согласно сведениям источника, в подписании сербского футболиста заинтересован стамбульский «Фенербахче». Турецкий клуб готов обсудить как полноценный трансфер полузащитника, так и аренду. Еще одним претендентом на 31-летнего Костича является «Галатасарай».

Филип играет за «старую синьору» с 2022 года. В общей сложности серб сыграл за туринский коллектив 87 поединков, отметившись тремя забитыми мячами и 15 голевыми передачами.