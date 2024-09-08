Рабио решил, где хочет играть после «Ювентуса»

Французский хавбек Адриен Рабио, который является свободным агентом после ухода из туринского «Ювентуса», не хочет уезжать из Европы. Игрока не соблазняет выгодный контракт в Саудовской Аравии.

Как стало известно журналисту Фабрицио Романо, полузащитник рассчитывает подписать трудовое соглашение с клубом из топ-5 европейских чемпионатов. Ранее в прессе сообщалось, что француз хочет попробовать свои силы в Английской премьер-лиге.

29-летний футболист защищал цвета туринского «Ювентуса» с 2019 по 2024 год. В прошлом сезоне Серии А хавбек сыграл 31 матч, отметившись пятью голами и тремя ассистами.