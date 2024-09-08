​Капелло: «Скудетто? У «Интера» огромное преимущество»

Известный своим прагматическим отношением к футболу Фабио Капелло не сомневается в том, что миланский «Интер» снова станет чемпионом Италии. Подопечные Симоне Индзаги выиграли титул в прошлом сезоне и очень неплохо начал очередной розыгрыш Серии А.

- Скудетто? «Интер» намного впереди всех. Я бы присмотрелся к «Наполи», который интересен с Лукаку. После первых двух матчей нравился туринский «Ювентус», но сейчас я более сдержан в его отношении, - цитирует слова Фабио Капелло fcinter1908.it.

Напомним, что Фабио Капелло в прошлом тренировал российскую сборную по футболу.