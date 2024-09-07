«Ювентус» продлит контракт с восходящей звездой

Вингер «Ювентуса» Самюэль Мбангула подпишет новый контракт с клубом.

20-летний футболист ярко проявляет себя под руководством Тьяго Мотты: бельгиец дебютировал в августе и успел отыграть только три матча за первую команду «бьянконери», но уже записал на свой счёт один забитый мяч и три результативных паса в Серии А. По сообщениям журналиста Николо Скиры, «Ювентус» находится в шаге от продления контракта с Мбангула. Ожидается, что перспективный игрок подпишет договор сроком до 2029 года со значительным повышением зарплаты.

Действующее соглашение Самюэля Мбангула с туринским клубом рассчитано до середины 2026 года.