​Стойкович: «Павлович - подарок для «Милана»

Сербский защитник Страхинья Павлович уже забил свой первый гол в составе «Милана», он отличился в матче с «Лацио», чем очень воодушевил футбольных специалистов у себя на родине. В том числе и наставника сербской сборной Драгана Стойковича - знаменитого «Пикси», одного из лучших футболистов в истории югославского и сербского футбола.

- Я не удивлён. Он достойно сыграл и на чемпионате Европы. Наградой стал переход в «Милан». Но и для клуба это тоже подарок. И удивляться ничему не стоит, - цитирует слова Стойковича pianetamilan.it.

Пока что «Милан» неудачно выступает в Серии А - лишь два очка в трёх матчах.