​Югович: «Интер» - фаворит»

Бывший полузащитник туринского «Ювентуса», выигравший в его составе Лигу чемпионов в 1996 году (последняя победа «Юве» в этом турнире), Владимир Югович, высказался по поводу начавшегося сезона в итальянском чемпионате. Он считает миланский «Интер», действующего победителя итальянского чемпионата, фаворитом и нынешнего сезона также.

- «Интер» впереди всех и он фаворит. Они стабильны, у руля клуба остался прежний тренер, Симоне Индзаги. Но я уверен, что и «Ювентус» будет сражаться до конца сезона. Конте даст всем пинка, а Лукаку уже становился чемпионом Италии в 2021 году, - цитирует слова Юговича итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.