​Бывший голкипер «Милана» станет спортивным директором

Бывший вратарь итальянского «Милана» Антонио Миранте станет спортивным директором и уже получил соответствующую лицензию после должного обучения. В каком клубе ему удастся найти себе работу, пока не сообщается, но ещё в прошлом сезоне Миранте выходил на поле в составе «Милана».

Помимо этого, он выступал за такие клубы, как «Парма», «Болонья», «Рома», «Сампдория», «Ювентус» и «Кротоне». И, гипотетически, наработанные связи могут помочь ему трудоустроиться в любом из вышеперечисленных клубов.

Напомним, что в итальянской Серии А позади три тура, лидирует миланский «Интер».