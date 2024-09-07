Новичок «Ювентуса» избежал серьёзной травмы

Вингер «Ювентуса» и сборной Аргентины Николас Гонсалес возвращается на поле после полученного повреждения.

26-летний футболист получил травму в недавнем поединке отборочного этапа ЧМ-2026 против Чили. Нико был вынужденно заменён на 51-й минуте, но, как выяснилось позднее, избежал серьёзного повреждения. По информации журналиста Мирко ди Натале, новичок «старой синьоры» уже оправился и готов выйти на поле в предстоящем матче сборной Аргентины против Колумбии (10 сентября). Впрочем, рулевой «альбиселесте» может приберечь игрока и предоставить ему отдых.

Напомним, Николас Гонсалес перебрался в «Ювентус» из «Фиорентины» в конце августа. Аргентинец успел сыграть за «бьянконери» только однажды до международной паузы.