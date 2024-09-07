В Италии гадают, зачем Ибрагимович слетал в Канаду

Итальянская пресса, в частности, Sportitalia, сообщает о визите Златана Ибрагимовича в Канаду.

«Ибрагимович находится в Канаде, в поисках чего-то - но не талантов. Это запланированная поездка», - сообщил источник.

Не исключено, что таким образом, Златан находится в Канаде в поисках потенциальных инвесторов в клуб, но, в то же время, по другим слухам, таковые придут не из холодной Канады, а жаркой Саудовской Аравии.

Пока же «Милан» откровенно буксует, набрав только два очка в трёх прошедших матчах. В следующем туре Серии А клубу предстоит сыграть с «Венецией», это будет 15 сентября.