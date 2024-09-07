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Чемпионат Италии. Серия А

​Мальдини может вернуться в «Милан»

07 Сентября 2024 • 01:10 Комментировать

Уволенный из «Милана» в июне 2023 года Паоло Мальдини может вернуться в клуб, что называется, «на коне» - вместе с новыми инвесторами. Как уточняет итальянский журналист Фабио Сантини, Мальдини на днях был в Саудовской Аравии, где встречался с потенциальными покупателями клуба - из этой небедной страны, естественно.

Распространению слухов способствуют и неважные результаты «Милана» - всего лишь два очка в первых трёх турах начавшегося чемпионата Серии А. Болельщики ждут «мессию» и видят её в теоретическом возвращении Мальдини в руководство клуба, в 2022 году с Мальдини ставшего чемпионом Италии.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Паоло Мальдини
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