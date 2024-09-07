​Мальдини может вернуться в «Милан»

Уволенный из «Милана» в июне 2023 года Паоло Мальдини может вернуться в клуб, что называется, «на коне» - вместе с новыми инвесторами. Как уточняет итальянский журналист Фабио Сантини, Мальдини на днях был в Саудовской Аравии, где встречался с потенциальными покупателями клуба - из этой небедной страны, естественно.

Распространению слухов способствуют и неважные результаты «Милана» - всего лишь два очка в первых трёх турах начавшегося чемпионата Серии А. Болельщики ждут «мессию» и видят её в теоретическом возвращении Мальдини в руководство клуба, в 2022 году с Мальдини ставшего чемпионом Италии.