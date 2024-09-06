Хорватский вингер Йосип Брекало перебрался в чемпионат Турции. 26-летний игрок продолжит карьеру в стамбульской «Касымпаше». Соглашение рассчитано на один сезон. В новую команду балканец перешёл из «Фиорентины».

Во Флоренции Брекало оказался зимой 2023 года после перехода из «Вольфсбурга». Последние полгода карьеры провёл на родине в стане сплитского «Хайдука».

Основное амплуа хорвата – левый вингер, также он может сыграть на правом фланге и в центре нападения. Transfermarkt оценивает футболиста в 3,5 млн евро. В активе игрока – 35 проведённых матчей за сборную Хорватии и четыре забитых гола.