Лаутаро Мартинес — о «Золотом мяче»: «Я заслуженно попал в этот список»

Форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес отреагировал на попадание в число кандидатов на «Золотой мяч».

Напомним, награда лучшему футболисту по итогам прошлого сезона будет вручена в конце октября.

— Я заслуженно попал в этот список, учитывая мой прошлый сезон. Я много работал для выхода на такой высокий уровень, — приводит слова Мартинеса Corriere dello Sport.

Напомним, в прошлом сезоне аргентинский нападающий забил 27 мячей и сделал семь голевых передач в 44 встречах во всех турнирах.

Действующий трудовой договор 27-летнего Мартинеса с «Интером» рассчитан до конца июня 2029 года.