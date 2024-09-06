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Чемпионат Италии. Серия А

​Кандрева: «Верю в «Милан», хотя он плохо начал сезон»

06 Сентября 2024 • 04:51 Комментировать

Итальянский «Милан» очень плохо начал сезон - в трёх матчах из девяти возможных очков в играх против не самых сильных соперников клуб получил только два. Руку помощи команде Паулу Фонсеке решил протянуть, как ни странно, бывший игрок «Интера» - Антонио Кандрева. Он дал понять, что по-прежнему верит в команду.

- «Интер» сейчас - ориентир для всех. Но уверен, что борьба будет много более плотной. Тринадцать команд поменяли тренеров в межсезонье. Новые идеи, новые концепты. «Милан» тоже не стоит сбрасывать со счетов, несмотря на неудачный старт, - цитирует слова Кандревы итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Антонио Кандрева
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