​Кандрева: «Верю в «Милан», хотя он плохо начал сезон»

Итальянский «Милан» очень плохо начал сезон - в трёх матчах из девяти возможных очков в играх против не самых сильных соперников клуб получил только два. Руку помощи команде Паулу Фонсеке решил протянуть, как ни странно, бывший игрок «Интера» - Антонио Кандрева. Он дал понять, что по-прежнему верит в команду.

- «Интер» сейчас - ориентир для всех. Но уверен, что борьба будет много более плотной. Тринадцать команд поменяли тренеров в межсезонье. Новые идеи, новые концепты. «Милан» тоже не стоит сбрасывать со счетов, несмотря на неудачный старт, - цитирует слова Кандревы итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.