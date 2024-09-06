«Интер» поспорит за звезду Лиги 1

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид – потенциальная цель миланского «Интера».

«Нерадзурри» известны умением переманивать в свои ряды качественных свободных агентов, и именно по такой схеме следующим летом может быть подписан канадец – его контракт с «Лиллем» истекает по окончании сезона. Как информирует журналист Альфредо Педулла, «Интер» следит за ситуацией 24-летнего игрока, также связанного с «Ювентусом».

Джонатан Дэвид мог оказаться в миланском клубе ещё минувшим летом: «Интеру» были предложены услуги форварда, но трансфер мог состояться лишь в случае продажи Маркуса Тюрама.

Стоимость Дэвида оценивается порталом Transfermarkt в 50 млн евро.