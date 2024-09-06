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Чемпионат Италии. Серия А

​Итальянский журналист: «Сарри был в шаге от «Милана»

06 Сентября 2024 • 02:41 Комментировать

Известный итальянский футбольный журналист Альфредо Педулла уверяет, что Маурицио Сарри несколько лет назад едва не стал наставником «Милана». Сейчас командой руководит португальский специалист Паулу Фонсека, но его работа пока что вызывает вопросы.

- Сарри несколько раз был близок к тому, чтобы стать  тренером «Милана». Впервые это было в  мае 2021 года. Пиоли тогда хотели уволить. Но Кесси забил два пенальти в матче с «Аталантой» и вывел команду в Лигу чемпионов. Если бы не тот матч, то Сарри руководил бы «Миланом», - цитирует слова журналиста pianetamilan.it.

Пиоли тренировал клуб с 2019 по 2024 год.

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Милан Маурицио Сарри Альфредо Педулла ещё теги
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