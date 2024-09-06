​Меньян: «В прошлом сезоне я чуть потерял себя»

Прошлый сезон сложился чуть неудачно для Майка Меньяна, французский голкипер совершал ошибки и пропускал неудачные голы. В очередном своём интервью он признал сложности прошлого года.

- В прошлом сезоне я чуть потерял себя. Это случилось ,наверное, из-за того, что я чуть вовлёкся в то, что происходит вокруг, отойдя от фокуса на работу. Надо выучить этот урок и быть сильнее в нынешнем сезоне, - цитирует слова Меньяна pianetamilan.it.

В настоящий момент «Милан» с двумя очками занимает только четырнадцатое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. В следующем туре клуб сыграет с «Венецией».