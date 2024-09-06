​Тео Эрнандес выбрал лучших 11 игроков за всю историю «Милана»

Французский защитник Тео Эрнандес выбрал свой оптимальный состав «Милана» за всю историю клуба. Правда, в него вошли в основном игроки, выступавшие за клуб в 21-м веке. В ворота «Милана» Тео Эрнандес поставил Диду, а в оборону - Кафу, Мальдини и самого себя.

В полузащиту Тео Эрнандес выбрал Андреа Пирло и Дженнаро Гаттузо, а также Кака и Роналдиньо, который поиграл за итальянский клуб уже на закате своей карьеры.

В нападение «Милана» Тео поставил Златана Ибрагимовича, Андрея Шевченко и единственного игрока из прошлого века - нидерландского чемпиона Марко ван Бастена, сообщает pianetamilan.it.