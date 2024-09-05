Ни один клуб не смог удовлетворить запросы Рабио по зарплате

Французский полузащитник Адриен Рабио по-прежнему не нашёл себе новый клуб.

29-летний футболист остаётся в статусе свободного агента с момента ухода из «Ювентуса» по истечении контракта. Как отмечает Football Italia, из-за своих требований по зарплате Рабио так и не смог договориться ни с одним из клубов, проявлявших интерес. Недавно хавбек отказался от возможности перейти в «Милан» – он так и не дал ответ «россонери» до конца крайнего срока.

Интерес турецких клубов за последнее время также угас из-за нескромных запросов игрока: по имеющимся данным, Рабио хотел заработать в Турции около 40 млн евро за три года контракта.