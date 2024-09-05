«Милан» дал понять Йовичу, что больше на него не рассчитывает

Руководство «Милана» сообщило агенту Луки Йовича, что ему следует искать для своего подопечного новый клуб. Об этом сообщает сайт calciomercato.

Сербский нападающий не был включен в заявку команды на участие в Лиге чемпионов и не сыграл ни одного матча в нынешнем сезоне чемпионата Италии. В прошлом розыгрыше серии А Йович, бывший одним из лучших бомбардиров Бундеслиги в 2018 году, появился на поле всего в двух матчах и не отметился ни одним результативным действием. Незадолго до закрытия трансферного окна в Италии «Милан» приобрел англичанина Тэмми Абрахама из «Ромы», что еще сильнее уменьшило шансы Йовича на попадание в состав.

По данным портала transfermarkt, нынешняя стоимость Йовича составляет всего 7 миллионов евро, что актуализирует его переход в один из клубов Турции, где трансферное окно закрывается 13 сентября.