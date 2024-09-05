Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» дал понять Йовичу, что больше на него не рассчитывает

05 Сентября 2024 • 17:30 Комментировать
Милан
...
Венеция
14.09 21:45

Руководство «Милана» сообщило агенту Луки Йовича, что ему следует искать для своего подопечного новый клуб. Об этом сообщает сайт calciomercato.

Сербский нападающий не был включен в заявку команды на участие в Лиге чемпионов и не сыграл ни одного матча в нынешнем сезоне чемпионата Италии. В прошлом розыгрыше серии А Йович, бывший одним из лучших бомбардиров Бундеслиги в 2018 году, появился на поле всего в двух матчах и не отметился ни одним результативным действием. Незадолго до закрытия трансферного окна в Италии «Милан» приобрел англичанина Тэмми Абрахама из «Ромы», что еще сильнее уменьшило шансы Йовича на попадание в состав.

По данным портала transfermarkt, нынешняя стоимость Йовича составляет всего 7 миллионов евро, что актуализирует его переход в один из клубов Турции, где трансферное окно закрывается 13 сентября.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Милан Лука Йович

Новости по матчу

Сегодня, 05 Сентября
06:39
Меньян: «Каждый вратарь должен быть немного сумасшедшим» 1
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МИЛАН ВЕНЕЦИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый «Спартак» обратился к Черчесову «Спартак» покупает нового нападающего «Реал» снова отклонил трансферную просьбу Анчелотти Мбаппе назвал основного пенальтиста «Реала» Сборная Испании может потерять Ямаля «Спартак» договорился с новым легионером Гюндоган эмоционально прокомментировал новость о переходе Осимхена в «Галатасарай» «Реал» хочет купить сразу трёх звёзд – названы все имена
Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» «Барселона» забила 7 мячей «Вальядолиду» «Реал» повторно потерял очки на островах Слот не отпускает Гвардиолу: «Ливерпуль» поиздевался над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» Оуэн: «Роналду может получить приглашение от «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Известны все претенденты на «Золотой мяч» Сын Бекхэма ушёл из футбола в 22 года – он выбрал сферу моды В «Зените» произошёл первый конфликт из-за Соболева
Спортивные новости
Медведев проиграл Синнеру в 1/4 финала US Open Гол Гусева не помог «Динамо» в матче КХЛ с «Куньлунем» «Авангард» выиграл у «Сибири» на старте сезона КХЛ Чесноков поделился ожиданиями от матча 1/4 финала US Open между Медведевым и Синнером Соболенко уверенно обыграла китаянку Циньвэнь и вышла в полуфинал US Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Сентября
17:30 · Италия. Серия А
«Милан» дал понять Йовичу, что больше на него не рассчитывает
15:30 · Италия. Серия А
Каннаваро назвал единственного футболиста Серии А, который способен играть в «Реале»
12:20 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет подписать Дэвида
10:10 · Россия. Премьер-лига
«Спартаку» отказал полузащитник «Ювентуса» - названо имя
09:17 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» интересуется новичком «Ювентуса»
06:39 · Италия. Серия А
Меньян: «Каждый вратарь должен быть немного сумасшедшим» 1
06:31 · Италия. Серия А
«Галатасарай» арендует игрока «Ювентуса» с обязательством выкупа
06:05 · Италия. Серия А
Конте хочет видеть в «Наполи» защитника, на которого претендует «Интер»
05:31 · Италия. Серия А
«Интер» нашёл замену Дюмфрису в Серии А
04:41 · Италия. Серия А
​Абрахам: «Томори поможет мне»
04:21 · Италия. Серия А
​Абрахам: «Надеюсь, что первый свой гол за «Милан» забью «Интеру»
03:41 · Италия. Серия А
​Вентола: «Милану» не хватает нападающего»
02:58 · Италия. Серия А
​Лидера «ультрас» миланского «Интера» подозревают в убийстве
02:31 · Италия. Серия А
Лука Тони: «Интер» сильнее, но «Ювентус» будет сражаться до конца»
02:24 · Италия. Серия А
​Вентола озабочен результатами «Милана»
02:05 · Англия. Премьер-лига
​Абрахам: «Моим идолом был Анри»
01:57 · Италия. Серия А
​Ньянг собрался в Египет
01:42 · Италия. Серия А
​Сорвалась сделка с «Панатинаикосом» - Корреа останется в «Интере»
00:11 · Италия. Серия А
Впервые в истории игрок «Аталанты» номинирован на «Золотой мяч»
04 Сентября
22:33 · Италия. Серия А
«Ювентус» близок к продаже Костича
21:41 · Италия. Серия А
Велозу завершил карьеру в 38 лет официально
21:17 · Германия. Бундеслига
Хуммельс перешёл в клуб Серии А официально
20:39 · Англия. Премьер-лига
Названы шесть кандидатов на звание лучшего тренера от France Football
20:32 · Италия. Серия А
Деменко: «Костича можно привлечь только хорошими деньгами»
19:33 · Италия. Серия А
Осимхен – игрок «Галатасарая» 1 официально
Все новости
Рекомендуем